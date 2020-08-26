Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Граница Украины будет закрыта для иностранцев до конца сентября. Фото: mtwtu.org.ua

Границу Украины закрыли для иностранцев до конца сентября — решение Кабмина

26 авг 2020, 14:31
999

Кабинет министров сегодня, 26 августа, во время заседания принял решение о запрете въезда на территорию Украины иностранных граждан. Запрет будет действовать с 29 августа по 28 сентября.

Запрет не будет распространяться на граждан, имеющих документы на проживание в Украине. В то же время запрет не касается еще ряда категорий иностранцев:


  • следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней;
  • обучающихся в украинских вузах;
  • представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины.

Кроме того, Кабмин решил запретить в сентябре проведение массовых мероприятий в Умани. Приезд хасидов на традиционное паломничество в Умань в этом году будет ограничен.

Как ранее писал «Ракурс», глава израильской целевой группы по коронавирусу Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в этом году паломничество хасидов в Умань. По мнению Гамзу, Умань может стать новой горячей точкой распространения коронавируса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров