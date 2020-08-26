Граница Украины будет закрыта для иностранцев до конца сентября. Фото: mtwtu.org.ua

https://racurs.ua/n142989-granica-ukrainy-budet-zakryta-dlya-inostrancev-do-konca-sentyabrya-reshenie-kabmina.html

Ракурс

Кабинет министров сегодня, 26 августа, во время заседания принял решение о запрете въезда на территорию Украины иностранных граждан. Запрет будет действовать с 29 августа по 28 сентября.

Запрет не будет распространяться на граждан, имеющих документы на проживание в Украине. В то же время запрет не касается еще ряда категорий иностранцев:

следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней;

обучающихся в украинских вузах;

представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины.

Кроме того, Кабмин решил запретить в сентябре проведение массовых мероприятий в Умани. Приезд хасидов на традиционное паломничество в Умань в этом году будет ограничен.

Как ранее писал «Ракурс», глава израильской целевой группы по коронавирусу Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в этом году паломничество хасидов в Умань. По мнению Гамзу, Умань может стать новой горячей точкой распространения коронавируса.