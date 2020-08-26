Добкин использовал знаменитый ролик с Кернесом в новой политической рекламе, скриншот видео

https://racurs.ua/n142990-dobkin-ispolzoval-znamenityy-rolik-s-kernesom-v-novoy-politicheskoy-reklame-video.html

Ракурс

Михаил Добкин, декларирующий участие в выборах мэра Киева-2020, записал новый агитационный ролик. В нем политик использовал фрагменты из своего скандального и легендарного видео, которое попало в сеть накануне выборов 2006 года в Харькове.

Добкин использовал фрагмент и стилистику видео, а также напомнил, что когда-то пообещал жителям Харькова сделать город чистым и благоустроенным, обеспечить ему инвестиции.

В новом ролике видно, что за 14 лет Добкин сменил имидж: у него появились очки, борода, исчезли волосы на голове.

Повезло харьковчанам — повезет и киевлянам, — обещает в ролике Добкин, который сидит на лавочке и ест мороженое.

Напомним, что фракция «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Киева Ирину Верещук. Также будет бороться за кресло мэра действующий глава Киева Виталий Кличко.

Среди других кандидатов — бывший нардеп и экс-губернатор Харьковщины Михаил Добкин и экс-народные депутаты Юрий Левченко и Борислав Береза. Бороться за пост мэра будет и шоумен-волонтер Сергей Притула.