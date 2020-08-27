Путін і Лукашенко. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n143042-putin-pidgotuvav-zagin-sylovykiv-dlya-borotby-z-protestamy-u-bilorusi.html

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, повідомив, що резерв силовиків для відправки до Білорусі вже сформований.

За словами Путіна, він зробив це через прохання президента Білорусі Олександра Лукашенка. Таку заяву він зробив в інтерв’ю телеканалу «Росія 24».

До спеціального резерву увійшли співробітники російських правоохоронних органів.

Путін зазначив, що поки відправляти силовиків на боротьбу з протестувальниками «нема потреби». Але в разі, якщо «екстремістські елементи» почнуть діяти активніше і ситуація вийде з-під контролю, РФ готова відправити свій загін у Білорусь. Зараз Росія налаштована на те, що проблеми у Білорусі вирішаться мирним шляхом.

Президент Росії підкреслив, що РФ має зобов’язання перед Білоруссю у сфері безпеки. Саме тому Лукашенко попросив його про допомогу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міноборони країни прийняти «найжорсткіші заходи» з охорони кордону. Він вважає, що його політичні опоненти намагаються дестабілізувати сили білоруських військових і напружити ситуацію на кордоні.