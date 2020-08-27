У Зеленского отреагировали на скандал вокруг концерта ко Дню независимости, фото — ОП

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Ракурс

Скандал в украинском шоу-бизнесе, вызванный концертом ко Дню независимости, прокомментировали в Офисе президента Украины.

В Киеве 24 августа на концерте «Песенная история современной Украины» во время празднования 29-й годовщины Дня независимости несколько украинских исполнителей спели известные песни групп «Океан Эльзы», «Бумбокс», «Тартак» и «Плач Еремии».

Впоследствии представители музыкальных коллективов заверили, что не разрешали использовать их песни. Банковая 27 августа заявила, что закон позволяет подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора.

Пресс-служба президента напомнила о п. 9−1 ст. 21 закона «Об авторском праве и смежных правах», который позволяет без согласия автора «публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования».

На странице Офиса президента в Фейсбук разместили видеоролик с указанием композиции и ссылкой на автора музыкального произведения.

Скандал возник вокруг 17-минутного попурри «Музыкальная история Независимости», которое прозвучало 24 августа на Софийской площади. Не всем украинцам понравились выступление звезд. Они сделали попурри на известные песни. Всего их было 42, но часть из них знаменитости спели на русском языке.

В соцсетях также отметили, что главное торжественное событие страны напоминало новогодний корпоратив. Игорь Кондратюк назвал попурри музыкальной безвкусицей. В ответ участник группы Serduchka band заявил, что «у людей нет мозгов».