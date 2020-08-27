У Зеленського відреагували на скандал із концертом до Дня незалежності, фото — ОП

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Ракурс

Скандал в українському шоу-бізнесі, який спричинив концерт до Дня незалежності, прокоментували в Офісі президента України.

У Києві 24 серпня на концерті «Пісенна історія сучасної України» під час святкування 29-ї річниці Дня незалежності декілька українських виконавців заспівали відомі пісні гуртів «Океан Ельзи», «Бумбокс», «Тартак» та «Плач Єремії».

Згодом представники музичних колективів запевнили, що за дозволом щодо використання їхніх пісень до них ніхто не звертався. Банкова 27 серпня заявила, що закон дозволяє подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора.

Прес-служба президента нагадала про п. 9−1 ст. 21 закону «Про авторське право і суміжні права», який дозволяє без згоди автора «публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення».

На сторінці Офісу президента у Фейсбук розмістили відеоролик із зазначенням композиції та посиланням на автора музичного твору.

Скандал виник навколо 17-хвилинного попурі «Музична історія Незалежності», яке прозвучало 24 серпня на Софійській площі. Не всім українцям сподобалися виступи зірок. Зірки зробили попурі на відомі пісні. Всього їх було 42, але частину з них знаменитості заспівали російською мовою.

У соцмережах також зазначили, що головна урочиста подія країни нагадувала новорічний корпоратив. Ігор Кондратюк назвав попурі музичним несмаком. У відповідь учасник гурту Serduchka band заявив, що «у людей немає мізків».