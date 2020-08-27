У Шотландії знайшли кістку стегозавра, фото: Dr Elsa Panciroli

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Кістку динозавра довжиною 50 см виявила вчена Ельза Панчіролі на березі острова Ейгг у Шотландії, коли бігла, щоб наздогнати свою наукову групу з палеонтології.

Вік знахідки становить 166 млн років, тобто вона належала тварині, яка жила в середині Юрського періоду, повідомляє BBC.

Я зрозуміла, що я наткнулася на щось, що не виглядало правильно. Не було зрозуміло, якій саме тварині це належало у той час, але не було сумнівів, що це кістка динозавра, — зазначає Панчіролі.

Панчіролі наголошує, що це «надзвичайно вагома» знахідка.

В усьому світі викопні рештки середнього Юру є рідкісними, — зазначає учена.

На думку вчених, знайдена кістка належала стегозавру — виду травоїдних динозаврів, які сягали розмірів до 7,5 м у довжину та 4,7 м у висоту. Отже, ця знахідка свідчить, що стегозаври в той час жили в Шотландії.

Зазначається, що на цьому острові учені шукають рештки викопних тварин вже впродовж 200 років, проте досі серед їхніх знахідок були лише кістки морських рептилій і риб.

Зараз кістка перебуває в колекції Національного музею Шотландії в Единбурзі.

З 3D-моделлю цієї кістки можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, у скам’янілому хвості молодого динозавра вчені нещодавно виявили хворобу, від якої досі страждають люди, особливо діти.