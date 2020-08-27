Спалах коронавірусу зафіксували у відомому британському футбольному клубі

ФК "Челсі". Фото: Footboom

https://racurs.ua/ua/n143022-spalah-koronavirusu-zafiksuvaly-u-vidomomu-brytanskomu-futbolnomu-klubi.html

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Коронавірус у світі не обійшов стороною і футболістів. У британському футбольному клубі «Челсі» підчепили коронавірус четверо гравців команди.

Вони вже пішли на самоізоляцію. Про це повідомляє Daily Mail.

У футбольному клубі розповіли, що тестування на коронавірус члени футбольної команди робили наприкінці минулого тижня. Позитивні результати виявили в Мейсона Маунта, Теммі Абрахама, Крістіана Пулішіча і Фікайо Томорі.

Зазначається, що всі вони проводили відпустку на острові Міконос у Греції, де, ймовірно, і заразилися коронавірусом.

У стартовому турі нового чемпіонату Великої Британії «Челсі» планує зіграти 14 вересня з «Брайтоном». У минулому сезоні команда посіла четверте місце.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масове зараження коронавірусом сталося на чемпіонаті Болгарії з футболу через лікарську помилку. Захисник клубу «Царське Село» Мартін Кавданскі здав тест на коронавірус, який помилково показав негативний результат.