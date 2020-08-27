В Росії заявили про затримання українського шпигуна-ракетника, скріншот відео

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Ракурс

В Росії буцімто упіймали чергового українського шпигуна. Цього разу Федеральна служба безпеки РФ відзвітувала про затримання військового-ракетника у Барнаулі. Він нібито передавав секретну інформацію розвідці України.

Військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення затримали уранці 27 серпня на вулиці. Про затримання повідомили росЗМІ з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

Чоловіка підозрюють у збиранні і передачі даних, що містять держтаємницю, в Головне управління розвідки Міноборони України.

Його звинуватили у державній зраді, що передбачає тюремний термін від 12 до 20 років. Ім’я військового не називають.

Це не перший такий випадок цього літа. На початку липня у Росії затримали громадянина України, колишнього футболіста Василя Василенка, який з 1992 по 2001 рік грав за кілька обласних футбольних клубів. Чоловіка затримали ще в жовтні 2019 року, спочатку його звинуватили у контрабанді, а тепер російські силовики підозрюють його в шпигунстві на користь правоохоронних органів України.

А 20 серпня у ФСБ заявили про затримання групи диверсантів СБУ, які «намагалися схопити ватажка бойовиків ОРДЛО у Москві».