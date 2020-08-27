В России заявили о задержании украинского шпиона-ракетчика, скриншот видео

https://racurs.ua/n143021-v-rossii-zayavili-o-zaderjanii-ukrainskogo-shpiona-raketchika.html

Ракурс

В России якобы поймали очередного украинского шпиона. На этот раз Федеральная служба безопасности РФ отчиталась о задержании военного-ракетчика в Барнауле. Он якобы передавал секретную информацию разведке Украины.

Военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения задержали утром 27 августа на улице. О задержании сообщили росСМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Мужчину подозревают в сборе и передаче данных, содержащих гостайну, в Главное управление разведки Минобороны Украины.

Его обвинили в государственной измене, это предусматривает тюремный срок от 12 до 20 лет. Имя военного не называют.

Это не первый такой случай этим летом. В начале июля в России задержали гражданина Украины, бывшего футболиста Василия Василенко, который с 1992 по 2001 год играл за несколько областных футбольных клубов. Мужчину задержали еще в октябре 2019 года, сначала его обвинили в контрабанде, а позже российские силовики начали подозревать его в шпионаже в пользу правоохранительных органов Украины.

20 августа ФСБ заявила о задержании группы диверсантов СБУ, «пытавшихся схватить главаря боевиков ОРДЛО в Москве».