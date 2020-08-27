Кузьменко теперь без электронного браслета — адвокат показал фото

Юлия Кузьменко. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n143020-kuzmenko-teper-bez-elektronnogo-brasleta-advokat-pokazal-foto.html

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Дело Шеремета находится на завершающей стадии расследования. С одной из фигурантов дела, врача и волонтера Юлии Кузьменко, сняли электронный браслет согласно решению Шевченковского районного суда города Киева.

Снятие браслета состоялось 26 августа. Об этом сообщил адвокат подозреваемой Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.







Он рассказал, что представители полиции выполнили решение суда и сняли электронное средство контроля с его подопечной.





Напомним, Юлию Кузьменко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 11 августа 2020 года Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для Кузьменко на круглосуточный домашний арест.

25 августа Шевченковский райсуд назначил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на 4 сентября судом присяжных.