Ураган «Лора» может сорвать съезд республиканцев в США, фото — Politico

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Ураган «Лора» ударит по восточному побережью США вечером 27 августа. Власти просят людей готовиться к стихии, а более полумиллиона людей вблизи Мексиканского залива получили приказ об эвакуации.

Один из 10 сильнейших ураганов в истории США направляется в Луизиану и Техас. Это происходит за несколько часов до выступления президента Дональда Трампа на съезде Республиканской партии, где его выдвинут на выборы-2020.

Reuters сообщает, что 420 тыс. жителей Техаса и еще 200 тыс. в соседней Луизиане получили приказ об обязательной эвакуации. Несколько округов призвали к добровольной эвакуации в прибрежном районе Хьюстона.

В 2008 году республиканцы были вынуждены отменить большую часть своего конгресса в Миннесоте. Тогда ураган «Густав» крушил берег в Луизиане, а через четыре года тропический шторм «Исаак» отменил события первого дня съезда республиканцев во Флориде.

Politico пишет, что опасный ураган и последствия недавней полицейской стрельбы в Висконсине могут отвлечь внимание избирателей от выдвижения Трампа.

По прогнозу Национального центра ураганов США, шторм получит третью из пяти категорий или выше, вызовет наводнение глубиной до четырех метров, которое может протянуться на 48 км вглубь суши.

Как сообщает The Weather Channel, многие жители отказываются покидать свои дома. Впрочем, дороги забиты автомобильным транспортом в районах, где жители серьезно относятся к приказам властей.

На Карибах «Лора» уже убила по меньшей мере 23 человек.