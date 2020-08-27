Ураган «Лора» загрожує з'їзду республіканців у США, фото — Politico

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Ураган «Лора» вдарить по східному узбережжю США увечері 27 серпня. Влада просить людей готуватися до стихії, а понад півмільйона людей поблизу Мексиканської затоки отримали наказ про евакуацію.

Один з 10 найсильніших ураганів в історії США прямує до Луїзіани та Техасу. Це відбувається за кілька годин до виступу президента Дональда Трампа на з’їзді Республіканської партії, де його висунуть на вибори-2020.

Reuters повідомляє, що 420 тис. жителів Техасу і ще 200 тис. в сусідній Луїзіані отримали наказ про обов’язкову евакуацію. Декілька округів закликали до добровільної евакуації у прибережному районі Х’юстона.

Цікаво, що у 2008 році республіканці були змушені скасувати більшу частину свого конгресу в Міннесоті. Тоді ураган «Густав» трощив берег у Луїзіані, а через чотири роки тропічний шторм «Ісаак» скасував події першого дня з’їзду республіканців у Флориді.

Politico пише, що небезпечний ураган і наслідки недавньої поліцейської стрілянини у Вісконсині можуть відволікти увагу виборців від висунення Трампа.

За прогнозом Національного центру ураганів США, шторм отримає третю з п’яти категорій або вище, викличе повінь глибиною до чотирьох метрів, яке може простягнутися на 48 км вглиб суші.

Як повідомляє The Weather Channel, багато жителів відмовляються залишати свої будинки. Утім, дороги забиті автомобільним транспортом в районах, де жителі серйозно ставляться до наказів.

На Карибах «Лора» вже вбила щонайменше 23 людей.