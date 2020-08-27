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Ракурс
Юлія Кузьменко. Фото: РБК-Україна

Кузьменко тепер без електронного браслета — адвокат показав фото

27 сер 2020, 10:01
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Справа Шеремета перебуває на завершальній стадії розслідування. З однієї з фігурантів справи, лікаря і волонтера Юлії Кузьменко, зняли електронний браслет згідно з рішенням Шевченківського районного суду міста Києва.

Зняття браслету відбулося 26 серпня. Про це повідомив адвокат підозрюваної Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.

Допис адвоката Кузьменко. Скріншот: Facebook

Він розповів, що представники поліції виконали рішення суду та зняли електронний засіб контролю з його підопічної.

Зняття браслету з Кузьменко. Фото: Facebook


Нагадаємо, Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, що загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід для Кузьменко на цілодобовий домашній арешт.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета на 4 вересня судом присяжних.

Джерело: Ракурс


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