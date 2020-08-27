Кузьменко тепер без електронного браслета — адвокат показав фото

Юлія Кузьменко. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n143020-kuzmenko-teper-bez-elektronnogo-brasleta-advokat-pokazav-foto.html

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Справа Шеремета перебуває на завершальній стадії розслідування. З однієї з фігурантів справи, лікаря і волонтера Юлії Кузьменко, зняли електронний браслет згідно з рішенням Шевченківського районного суду міста Києва.

Зняття браслету відбулося 26 серпня. Про це повідомив адвокат підозрюваної Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.





Він розповів, що представники поліції виконали рішення суду та зняли електронний засіб контролю з його підопічної.





Нагадаємо, Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, що загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід для Кузьменко на цілодобовий домашній арешт.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета на 4 вересня судом присяжних.