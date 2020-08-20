ФСБ «спалилась» на фейке о «задержании боевика» ОРДЛО, фото — Деловая столица

https://racurs.ua/n142753-fsb-spalilas-na-feyke-o-zaderjanii-boevika-ordlo-sbu.html

Ракурс

Федеральная служба безопасности разоблачила свое участие в войне на Донбассе, когда сообщила о якобы задержании группы диверсантов СБУ, которые «пытались схватить главаря боевиков ОРДЛО в Москве».

Украинская спецслужба назвала новость от ФСБ «продолжением цепи обычных фейков россиян». Об этом сообщает пресс-служба службы безопасности Украины (СБУ).

В то же время в СБУ считают, что даже этот фейк свидетельствует о поддержке и защите РФ боевиков на Донбассе.

Напомним, что росСМИ утром 20 августа распространили заявление ФСБ РФ об «очередном успехе». Россияне писали о задержании лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе.

«Лидера народного ополчения Донбасса» хотели вывезти в Украину, а организаторами «похищения» якобы руководили руководители контрразведки СБУ. Непосредственными организаторами «похищения» в ФСБ называли Андрея Байдалу и Игоря Мищенко.

В конце июля СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Байдала, которого подозревали в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Россияне утверждают, что таким образом ему создавали алиби, а Байдала якобы руководил спецоперацией дистанционно.

ФСБ заявила о задержании сразу семи человек, которые за осуществление спецоперации якобы должны были получить 200 тыс. долл.