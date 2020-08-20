В России задержали «агентов СБУ», скриншот видео

https://racurs.ua/n142722-gruppu-rossiyan-zaderjali-za-yakoby-popytku-pohitit-lidera-boevikov-dlya-sbu.html

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Российское ФСБ заявляет о якобы предотвращении попытки СБУ задержать и вывезти с территории РФ «лидера народного ополчения Донбасса», который участвовал в боевых действиях против украинских войск.

В российской спецслужбе утверждают, что организаторами «похищения» якобы руководила контрразведка СБУ, сообщает агентство ТАСС.

Непосредственными организаторами «похищения» в ФСБ называют Андрея Байдала и Игоря Мищенко.

В конце июля СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Байдала. Он был арестован по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц).

В РФ утверждают, что это на самом деле была постановка для создания ему «алиби», а сам Байдала якобы руководил спецоперацией дистанционно.

Отмечается, что задержаны семь граждан РФ, которых Байдала и Мищенко якобы завербовали для наблюдения за «лидером ополчения» и дальнейшего его похищения. За осуществление этой спецоперации задержаны граждане РФ якобы должны были получить вознаграждение в размере 200 тыс. долл. США.

В СБУ пока на это сообщение не отреагировали.

Напомним, донецкие террористы ранее заявляли, что Байдала якобы ликвидировал их главаря Александра Захарченко в конце августа 2018 года.