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В России задержали «агентов СБУ», скриншот видео
Группу россиян задержали за якобы попытку похитить лидера боевиков для СБУhttps://racurs.ua/n142722-gruppu-rossiyan-zaderjali-za-yakoby-popytku-pohitit-lidera-boevikov-dlya-sbu.htmlРакурс
Российское ФСБ заявляет о якобы предотвращении попытки СБУ задержать и вывезти с территории РФ «лидера народного ополчения Донбасса», который участвовал в боевых действиях против украинских войск.
В российской спецслужбе утверждают, что организаторами «похищения» якобы руководила контрразведка СБУ, сообщает агентство ТАСС.
Непосредственными организаторами «похищения» в ФСБ называют Андрея Байдала и Игоря Мищенко.
В конце июля СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Байдала. Он был арестован по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц).
В РФ утверждают, что это на самом деле была постановка для создания ему «алиби», а сам Байдала якобы руководил спецоперацией дистанционно.
Отмечается, что задержаны семь граждан РФ, которых Байдала и Мищенко якобы завербовали для наблюдения за «лидером ополчения» и дальнейшего его похищения. За осуществление этой спецоперации задержаны граждане РФ якобы должны были получить вознаграждение в размере 200 тыс. долл. США.
В СБУ пока на это сообщение не отреагировали.
Напомним, донецкие террористы ранее заявляли, что Байдала якобы ликвидировал их главаря Александра Захарченко в конце августа 2018 года.
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