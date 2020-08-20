У Росії затримали «агентів СБУ», скріншот відео

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Російське ФСБ заявляє про нібито запобігання спробі СБУ затримати та вивезти з території РФ «лідера народного ополчення Донбасу», який брав участь у бойових діях проти українських військ.

У російській спецслужбі стверджують, що організаторами «викрадення» нібито керували очільники контррозвідки СБУ, повідомляє агентство ТАСС.

Безпосередніми організаторами «викрадення» у ФСБ називають Андрія Байдалу та Ігора Міщенка.

Наприкінці липня СБУ затримала колишнього співробітника правоохоронних органів Байдала. Його було заарештовано за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене групою осіб).

У РФ стверджують, що це насправді була постановка задля створення йому «алібі», а сам Байдала нібито керував спецоперацією дистанційно.

Зазначається, що затримано сімох громадян РФ, котрих Байдала та Міщенко нібито завербували для спостереження за «лідером ополчення» та подальшого його викрадення. За здійснення цієї спецоперації затримані громадяни РФ нібито мали отримати винагороду в розмірі 200 тис. дол. США.

У СБУ наразі на це повідомлення не відреагували.

Нагадаємо, донецькі терористи раніше заявляли, що Байдала нібито ліквідував їхнього ватажка Олександра Захарченка наприкінці серпня 2018 року.