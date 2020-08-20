ФСБ «спалилася» фейком про «затримання бойовика» ОРДЛО, фото — Деловая столица

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Федеральна служба безпеки викрила свою участь у війна на Донбасі, коли поінформувала про нібито затримання групи диверсантів СБУ, які «намагалися схопити ватажка бойовиків ОРДЛО у Москві».

Українська спецслужба назвала новину від ФСБ «продовженням ланцюга звичайних фейків росіян».

Водночас в СБУ вважають, що навіть цей фейк свідчить про підтримку і захист росіянами бойовиків.

Нагадаємо, що росЗМІ уранці 20 серпня поширили заяву ФСБ РФ про «черговий успіх». Росіяни писали про затримання осіб, які збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі.

«Лідера народного ополчення Донбасу» хотіли вивезти в Україну, а організаторами «викрадення» нібито керували очільники контррозвідки СБУ. Безпосередніми організаторами «викрадення» у ФСБ називали Андрія Байдалу та Ігора Міщенка.

Наприкінці липня СБУ затримала колишнього співробітника правоохоронних органів Байдала, якого підозрювали у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Росіяни стверджують, що у такий спосіб йому створювали алібі, а Байдала нібито керував спецоперацією дистанційно.

ФСБ заявила про затримання відразу сімох осіб, які за здійснення спецоперації нібито мали отримати 200 тис. дол.