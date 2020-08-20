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На танкері після зіткнення спалахнула пожежа, фото: агентство «Сіньхуа»

Танкер зіткнувся з баржею на річці Янцзи у Китаї, 14 людей зникли безвісти (ФОТО, ВІДЕО)

20 сер 2020, 17:20
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У Китаї на річці Янцзи танкер, який перевозив 3 тис. тонн бензину, зіткнувся із баржею, завантаженою піском та гравієм.

В результаті інциденту зниклими вважають 14 людей із загалом 17, які перебували на обох суднах і в момент зіткнення впали в воду, повідомляє видання Shine.

Трьох людей врятували з води, одного з них госпіталізували з опіками.

Зіткнення суден сталося в ніч на сьогодні, 20 серпня, неподалік від лиману річки Янцзи. В результаті зіткнення баржа затонула, а на палубі танкера спалахнула пожежа.

На місці інциденту працюють катери, вертольоти та літаки поліції. Триває пошук зниклих безвісти.

Янцзи — найдовша річка Євразії і одна з двох найважливіших річок Китаю. Її довжина становить 6,3 тис. км, у басейні цієї річки проживає третина населення Китаю.

На танкері після зіткнення спалахнула пожежа, фото: агентство «Сіньхуа»

На танкері після зіткнення спалахнула пожежа, фото: агентство «Сіньхуа»


Нагадаємо, нещодавно на Маврикії сів на мілину танкер, який перевозив тисячі тонн сирої нафти.


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