На танкері після зіткнення спалахнула пожежа, фото: агентство «Сіньхуа»

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У Китаї на річці Янцзи танкер, який перевозив 3 тис. тонн бензину, зіткнувся із баржею, завантаженою піском та гравієм.

В результаті інциденту зниклими вважають 14 людей із загалом 17, які перебували на обох суднах і в момент зіткнення впали в воду, повідомляє видання Shine.

Трьох людей врятували з води, одного з них госпіталізували з опіками.

Зіткнення суден сталося в ніч на сьогодні, 20 серпня, неподалік від лиману річки Янцзи. В результаті зіткнення баржа затонула, а на палубі танкера спалахнула пожежа.

На місці інциденту працюють катери, вертольоти та літаки поліції. Триває пошук зниклих безвісти.

Янцзи — найдовша річка Євразії і одна з двох найважливіших річок Китаю. Її довжина становить 6,3 тис. км, у басейні цієї річки проживає третина населення Китаю.

Нагадаємо, нещодавно на Маврикії сів на мілину танкер, який перевозив тисячі тонн сирої нафти.