На танкере после столкновения вспыхнул пожар, фото: скриншот видео

https://racurs.ua/n142752-tanker-stolknulsya-s-barjey-na-reke-yanczy-v-kitae-14-chelovek-propali-bez-vesti-foto-video.html

Ракурс

В Китае на реке Янцзы танкер, перевозивший 3 тыс. тонн бензина, столкнулся с баржей, загруженной песком и гравием.

В результате инцидента пропавшими считают 14 человек из всего 17 находившихся на обоих судах и в момент столкновения упавших в воду, сообщает издание Shine.

Трех человек спасли из воды, одного из них госпитализировали с ожогами.

Столкновение судов произошло в ночь на 20 августа неподалеку от лимана реки Янцзы. В результате столкновения баржа затонула, а на палубе танкера вспыхнул пожар.

На месте инцидента работают катера, вертолеты и самолеты полиции. Продолжается поиск пропавших без вести.

Янцзы — самая длинная река Евразии и одна из двух важнейших рек Китая. Ее длина составляет 6,3 тыс. км, в бассейне этой реки проживает треть населения Китая.

Напомним, недавно на Маврикии сел на мель танкер, перевозивший тысячи тонн сырой нефти.