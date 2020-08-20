Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
На танкере после столкновения вспыхнул пожар, фото: скриншот видео

Танкер столкнулся с баржей на реке Янцзы в Китае, 14 человек пропали без вести (ФОТО, ВИДЕО)

20 авг 2020, 17:20
999

В Китае на реке Янцзы танкер, перевозивший 3 тыс. тонн бензина, столкнулся с баржей, загруженной песком и гравием.

В результате инцидента пропавшими считают 14 человек из всего 17 находившихся на обоих судах и в момент столкновения упавших в воду, сообщает издание Shine.

Трех человек спасли из воды, одного из них госпитализировали с ожогами.

Столкновение судов произошло в ночь на 20 августа неподалеку от лимана реки Янцзы. В результате столкновения баржа затонула, а на палубе танкера вспыхнул пожар.

На месте инцидента работают катера, вертолеты и самолеты полиции. Продолжается поиск пропавших без вести.

Янцзы — самая длинная река Евразии и одна из двух важнейших рек Китая. Ее длина составляет 6,3 тыс. км, в бассейне этой реки проживает треть населения Китая.

На танкере после столкновения вспыхнул пожар, фото: агентство «Синьхуа»

На танкере после столкновения вспыхнул пожар, фото: агентство «Синьхуа»


Напомним, недавно на Маврикии сел на мель танкер, перевозивший тысячи тонн сырой нефти.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров