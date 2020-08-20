Поджог в Киеве. Фото: Odessa media

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Ракурс

В Киеве мужчина поджег магазин, а затем совершил самоубийство. Трагедия произошла на проспекте Маяковского, 12, на Троещине.

Мужчина поссорился с женой на почве ревности и решил отомстить ей, устроив поджог на рабочем месте женщины. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.





По информации СМИ, он бросил в магазин гранату или бутылку с горючим веществом. После поджога мужчина поднялся на девятый этаж многоэтажки, расположенной напротив магазина, и спрыгнул с нее. Смерть в результате прыжка наступила мгновенно.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), очевидцы вызвали скорую и пожарных. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Винницкой области 49-летний мужчина из ревности облил свою 48-летнюю жену спиртом и затем поджег. Потерпевшая женщина в тяжелом состоянии была доставлена ​​в больницу с ожогами 80% тела.