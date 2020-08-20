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Ракурс
На ряде пляжей Киева купаться опасно, фото: «Википедия»

Опасные пляжи Киева назвали чиновники (СПИСОК)

20 авг 2020, 16:38
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В Киеве аномальная жара приводит к «цветению» воды.

Из-за этого на ряде пляжей купаться опасно для здоровья, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Плесо», которое осуществляет охрану и эксплуатацию земель водного фонда Киева.

По уровню опасности коммунальные пляжи столицы разбиты на три категории: красную, желтую и зеленую.

К красной зоне (купаться запрещено) относятся пляжи:

  • «Венеция»;
  • «Радуга»;
  • «Детский»;
  • «Золотой»;
  • «Молодежный»;
  • «Предместная Слободка»;
  • «Радуга»;
  • «Тельбин»;
  • «Центральный»;
  • «Чорторый».

К желтой зоне (купаться не рекомендуется) относится пляж «Пуща-Водица».


К зеленой зоне (купаться разрешено) отнесены пляжи:

  • «Троещина»;
  • «Галерный»;
  • «Вербный».

Напомним, недавно возле Одессы «зацвело» море.

Источник: Ракурс


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