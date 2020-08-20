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На ряде пляжей Киева купаться опасно, фото: «Википедия»
Опасные пляжи Киева назвали чиновники (СПИСОК)https://racurs.ua/n142750-opasnye-plyaji-kieva-nazvali-chinovniki-spisok.htmlРакурс
В Киеве аномальная жара приводит к «цветению» воды.
Из-за этого на ряде пляжей купаться опасно для здоровья, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Плесо», которое осуществляет охрану и эксплуатацию земель водного фонда Киева.
По уровню опасности коммунальные пляжи столицы разбиты на три категории: красную, желтую и зеленую.
К красной зоне (купаться запрещено) относятся пляжи:
- «Венеция»;
- «Радуга»;
- «Детский»;
- «Золотой»;
- «Молодежный»;
- «Предместная Слободка»;
- «Радуга»;
- «Тельбин»;
- «Центральный»;
- «Чорторый».
К желтой зоне (купаться не рекомендуется) относится пляж «Пуща-Водица».
К зеленой зоне (купаться разрешено) отнесены пляжи:
- «Троещина»;
- «Галерный»;
- «Вербный».
Напомним, недавно возле Одессы «зацвело» море.
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