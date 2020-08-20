На ряде пляжей Киева купаться опасно, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n142750-opasnye-plyaji-kieva-nazvali-chinovniki-spisok.html

Ракурс

В Киеве аномальная жара приводит к «цветению» воды.

Из-за этого на ряде пляжей купаться опасно для здоровья, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Плесо», которое осуществляет охрану и эксплуатацию земель водного фонда Киева.

По уровню опасности коммунальные пляжи столицы разбиты на три категории: красную, желтую и зеленую.

К красной зоне (купаться запрещено) относятся пляжи:

«Венеция»;

«Радуга»;

«Детский»;

«Золотой»;

«Молодежный»;

«Предместная Слободка»;

«Радуга»;

«Тельбин»;

«Центральный»;

«Чорторый».

К желтой зоне (купаться не рекомендуется) относится пляж «Пуща-Водица».

К зеленой зоне (купаться разрешено) отнесены пляжи:

«Троещина»;

«Галерный»;

«Вербный».

Напомним, недавно возле Одессы «зацвело» море.