Выживает ли коронавирус на замороженных продуктах, выяснили ученые. Фото: Интересные факты

https://racurs.ua/n142749-vyjivaet-li-koronavirus-na-zamorojennyh-produktah-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус оказался намного устойчивее к низким температурам, чем считалось ранее. Сингапурские ученые провели эксперимент, который доказал, что коронавирус на замороженном мясе или рыбе сохранял способность к заражению несколько недель даже при температуре -80°С.

Ученые решили провести такой эксперимент после неожиданных вспышек коронавируса в некоторых странах Азии и Тихоокеанского региона. Результаты эксперимента опубликованы на портале bioRxiv.

Для эксперимента ученые приобрели в обычном супермаркете замороженные свинину, курятину и форель, на которые нанесли раствор с коронавирусом. Затем полуфабрикаты охладили до +4°С или подвергли глубокой заморозке при температуре от -20°С до -80°С.

Результаты показали, что даже в таких условиях коронавирус оставался активным на протяжении трех недель. Этого времени достаточно для транспортировки продуктов практически в любую точку мира.

Ученые считают, что замороженные продукты могут быть причиной неожиданных вспышек коронавируса в той или иной стране. Этот эксперимент показал, что нельзя недооценивать риски распространения инфекции.

Как ранее писал «Ракурс», коронавирус обнаружили в замороженных куриных крылышках из Бразилии, которые импортировали в Китай. Китайские медики опасаются, что коронавирус из продуктов питания может привести к новой вспышке COVID-19.