Чи виживає коронавірус на заморожених продуктах, з'ясували вчені. Фото: Цікаві факти

https://racurs.ua/ua/n142749-chy-vyjyvaie-koronavirus-na-zamorojenyh-produktah-z-yasuvaly-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус виявився набагато стійкішим до низьких температур, ніж вважалося раніше. Сінгапурські вчені провели експеримент, який довів, що коронавірус на замороженому м’ясі або рибі зберігав здатність до зараження кілька тижнів навіть при температурі -80°С.

Вчені вирішили провести такий експеримент після несподіваних спалахів коронавірусу в деяких країнах Азії і Тихоокеанського регіону. Результати експерименту опубліковані на порталі bioRxiv.

Для експерименту вчені придбали у звичайному супермаркеті заморожені свинину, курятину і форель, на які нанесли розчин із коронавірусом. Потім напівфабрикати охолодили до +4°С або піддали глибокому заморожуванню при температурі від -20°С до -80°С.

Результати показали, що навіть у таких умовах коронавірус залишався активним протягом трьох тижнів. Цього часу достатньо для транспортування продуктів практично у будь-яку точку світу.

Вчені вважають, що заморожені продукти можуть бути причиною несподіваних спалахів коронавірусу у тій чи іншій країні. Цей експеримент показав, що не можна недооцінювати ризики поширення інфекції.

Як раніше писав «Ракурс», коронавірус виявили у заморожених курячих крильцях із Бразилії, які імпортували до Китаю. Китайські медики побоюються, що коронавірус із продуктів харчування може привести до нового спалаху COVID-19.