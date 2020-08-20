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На низці пляжів Києва купатися небезпечно, фото: «Вікіпедія»
Небезпечні пляжі Києва назвали чиновники (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n142750-nebezpechni-plyaji-kyieva-nazvaly-chynovnyky-spysok.htmlРакурс
У Києві аномальна спека призводить до «цвітіння» води.
Через це на низці пляжів купатися небезпечно для здоров’я, повідомляє прес-служба комунального підприємства «Плесо», яке здійснює охорону та експлуатацію земель водного фонду Києва.
За рівнем небезпечності комунальні пляжі столиці розбиті на три категорії: червону, жовту та зелену.
До червоної зони (купатися заборонено) належать такі пляжі:
- «Венеція»;
- «Веселка»;
- «Дитячий»;
- «Золотий»;
- «Молодіжний»;
- «Передмістна Слобідка»;
- «Райдуга»;
- «Тельбін»;
- «Центральний»;
- «Чорторий».
До жовтої зони (купатися не рекомендується) належить пляж «Пуща-Водиця».
До зеленої зони (купатися дозволено) віднесено пляжі:
- «Троєщина»;
- «Галерний»;
- «Вербний».
Нагадаємо, нещодавно біля Одеси «зацвіло» море.
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