На низці пляжів Києва купатися небезпечно, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n142750-nebezpechni-plyaji-kyieva-nazvaly-chynovnyky-spysok.html

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У Києві аномальна спека призводить до «цвітіння» води.

Через це на низці пляжів купатися небезпечно для здоров’я, повідомляє прес-служба комунального підприємства «Плесо», яке здійснює охорону та експлуатацію земель водного фонду Києва.

За рівнем небезпечності комунальні пляжі столиці розбиті на три категорії: червону, жовту та зелену.

До червоної зони (купатися заборонено) належать такі пляжі:

«Венеція»;

«Веселка»;

«Дитячий»;

«Золотий»;

«Молодіжний»;

«Передмістна Слобідка»;

«Райдуга»;

«Тельбін»;

«Центральний»;

«Чорторий».

До жовтої зони (купатися не рекомендується) належить пляж «Пуща-Водиця».

До зеленої зони (купатися дозволено) віднесено пляжі:

«Троєщина»;

«Галерний»;

«Вербний».

Нагадаємо, нещодавно біля Одеси «зацвіло» море.