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Ракурс
На низці пляжів Києва купатися небезпечно, фото: «Вікіпедія»

Небезпечні пляжі Києва назвали чиновники (СПИСОК)

20 сер 2020, 16:38
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У Києві аномальна спека призводить до «цвітіння» води.

Через це на низці пляжів купатися небезпечно для здоров’я, повідомляє прес-служба комунального підприємства «Плесо», яке здійснює охорону та експлуатацію земель водного фонду Києва.

За рівнем небезпечності комунальні пляжі столиці розбиті на три категорії: червону, жовту та зелену.

До червоної зони (купатися заборонено) належать такі пляжі:

  • «Венеція»;
  • «Веселка»;
  • «Дитячий»;
  • «Золотий»;
  • «Молодіжний»;
  • «Передмістна Слобідка»;
  • «Райдуга»;
  • «Тельбін»;
  • «Центральний»;
  • «Чорторий».

До жовтої зони (купатися не рекомендується) належить пляж «Пуща-Водиця».


До зеленої зони (купатися дозволено) віднесено пляжі:

  • «Троєщина»;
  • «Галерний»;
  • «Вербний».

Нагадаємо, нещодавно біля Одеси «зацвіло» море.

Джерело: Ракурс


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