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Ракурс
Підпал у Києві. Фото: Odessa media

Чоловік із ревнощів підпалив магазин і зістрибнув із 9-го поверху (ФОТО, ВІДЕО)

20 сер 2020, 17:00
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У Києві чоловік підпалив магазин, а потім зчинив самогубство. Трагедія сталася на проспекті Маяковського, 12, що на Троєщині.

Чоловік посварився з дружиною через ревнощі та вирішив помститися, підпаливши робоче місце жінки. Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.

Трагедія з ревнощів у Києві. Фото: ДТП КиївЗа інформацією ЗМІ, чоловік кинув у магазин гранату або пляшку з займистою речовиною. Після підпалу він підійнявся на дев’ятий поверх багатоповерхівки, що розташована навпроти магазину, та зістрибнув із неї. Смерть у результаті стрибка наступила миттєво.



На місце події прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), очевидці викликали швидку та пожежників. Наразі обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Вінниччині 49-річний чоловік через ревнощі облив свою 48-річну дружину спиртом і потім підпалив. Потерпіла жінка у важкому стані була доставлена ​​до лікарні з опіками 80% тіла.

Джерело: Ракурс


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