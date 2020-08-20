Чоловік із ревнощів підпалив магазин і зістрибнув із 9-го поверху (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n142751-cholovik-iz-revnoschiv-pidpalyv-magazyn-i-zistrybnuv-iz-9-go-poverhu-foto-video.htmlРакурс
У Києві чоловік підпалив магазин, а потім зчинив самогубство. Трагедія сталася на проспекті Маяковського, 12, що на Троєщині.
Чоловік посварився з дружиною через ревнощі та вирішив помститися, підпаливши робоче місце жінки. Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.
За інформацією ЗМІ, чоловік кинув у магазин гранату або пляшку з займистою речовиною. Після підпалу він підійнявся на дев’ятий поверх багатоповерхівки, що розташована навпроти магазину, та зістрибнув із неї. Смерть у результаті стрибка наступила миттєво.
На місце події прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), очевидці викликали швидку та пожежників. Наразі обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Вінниччині 49-річний чоловік через ревнощі облив свою 48-річну дружину спиртом і потім підпалив. Потерпіла жінка у важкому стані була доставлена до лікарні з опіками 80% тіла.