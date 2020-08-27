Вспышку коронавируса обнаружили в известном британском футбольном клубе

ФК "Челси". Фото: Footboom

https://racurs.ua/n143022-vspyshku-koronavirusa-obnarujili-v-izvestnom-britanskom-futbolnom-klube.html

Ракурс

Коронавирус в мире не обошел стороной и футболистов. В британском футбольном клубе «Челси» заразились четыре игрока команды.

Они уже ушли на самоизоляцию. Об этом сообщает Daily Mail.

В футбольном клубе рассказали, что тестирование на коронавирус члены футбольной команды делали в конце прошлой недели. Положительные результаты обнаружили у Мэйсона Маунта, Тэмми Абрахама, Кристиана Пулишича и Фикайо Томори.

Отмечается, что все они проводили отпуск на острове Миконос в Греции, где, вероятно, и заразились коронавирусом.

В стартовом туре нового чемпионата Великобритании «Челси» планирует сыграть 14 сентября с «Брайтоном». В минувшем сезоне команда заняла четвертое место.

Напомним, ранее мы сообщали, что массовое заражение коронавирусом произошло на чемпионате Болгарии по футболу из-за врачебной ошибки. Защитник клуба «Царское Село» Мартин Кавдански сдал тест на коронавирус, который ошибочно показал отрицательный результат.