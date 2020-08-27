В Шотландии нашли кость стегозавра, фото: Dr Elsa Panciroli

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Ракурс

Кость динозавра длиной 50 см обнаружила ученый Эльза Панчироли на берегу острова Ейгг в Шотландии, когда бежала, чтобы догнать свою научную группу по палеонтологии.

Возраст находки составляет 166 млн лет, то есть она принадлежала животному, которое жило в середине Юрского периода, сообщает BBC.

Я поняла, что я наткнулась на что-то, что не выглядело правильно. Не было понятно, какому именно животному это принадлежало в то время, но не было сомнений, что это кость динозавра, — отмечает Панчироли.

Панчироли подчеркивает, что это «очень весомая» находка.

Во всем мире ископаемые останки среднего Юра являются редкостью, — отмечает ученый.

По мнению ученых, найденная кость принадлежала стегозаврову — виду травоядных динозавров, достигавших размеров до 7,5 м в длину и 4,7 м в высоту.

Таким образом, эта находка свидетельствует, что стегозавры в то время жили в Шотландии.

Отмечается, что на этом острове ученые ищут останки ископаемых животных уже на протяжении 200 лет, однако до сих пор среди их находок были только кости морских рептилий и рыб.

Сейчас кость находится в коллекции Национального музея Шотландии в Эдинбурге.

Напомним, в окаменевшем хвосте молодого динозавра ученые недавно нашли болезнь, от которой до сих пор страдают люди, особенно дети.