Зеленський відвідав місце загибелі Кузьми, фото — Оглядач

https://racurs.ua/ua/n143043-zelenskyy-vidvidav-misce-zagybeli-kuzmy-skryabina-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 27 серпня відвідав місце загибелі Андрія Кузьменка (Скрябіна).

Це сталося під час робочої поїздки глави держави. Сьогодні він переїжджав із Дніпропетровської області в Кіровоградську і відвідав місце ДТП, у яку в 2015 році потрапив співак, телеведучий і продюсер Кузьменко.

Прес-служба Банкової оприлюднила фото Зеленського поблизу пам’ятника на місці аварії: президент поклав квіти до знаку і вшанував пам’ять музиканта.

Кузьма загинув у лютому 2015 року внаслідок зіткнення його автомобіля з вантажівкою біля села Лозоватка Криворізького району Дніпропетровської області.

У серпні цього року Зеленський присвоїв Кузьменку звання Героя України — за визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.