Під час інциденту в Умані, фото: газета «День»

https://racurs.ua/ua/n143077-hasydiv-u-umani-miscevi-jyteli-ne-propustyly-do-mogyly-cadyka-nahmana-video.html

Ракурс

Хасидів, які прибули до міста Умань Черкаської області для паломництва до могили засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, у ніч на сьогодні, 28 серпня, не пропускали місцеві жителі.

Конфліктна ситуація виникла біля синагоги по вулиці Лисенка в Умані. Відео інциденту опублікував у своєму Фейсбуці депутат Уманської райради Сергій Алєксєєв.

Місцеві жителі викликали на місце інциденту правоохоронців, вимагаючи, щоб ті прогнали паломників. Однак поліцейські зазначили, що не можуть заборонити паломникам відвідувати могилу Нахмана.

Також попри намагання поліцейських не допустити зіткнень хасиди та місцеві жителі трохи почубилися.

Десятки тисяч хасидів напередодні свята Рош га-Шана (єврейського Нового року) здійснюють паломництво до могили Нахмана. Цьогоріч відповідні святкування припадають на період з вечора 18 до 20 вересня.

Однак у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 Україна тимчасово закрила свої кордони для іноземців. Однією з причин такого рішення влади могли бути епідеміологічні ризики, пов’язані з паломництвом хасидів.

Нагадаємо, в низці аеропортів України зупинили сотні громадян Ізраїлю, які намагалися потрапити до Умані.