Как будут учиться дети в школах — подробные правила от Минздрава. Фото: iStock

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Обучение в школах начнется с 1 сентября, несмотря на эпидемию коронавируса и увеличение количества заболеваний. Министерство здравоохранения уверяет, что подготовило правила для безопасного обучения. И только за несколько дней до 1 сентября министр здравоохранения Максим Степанов решил рассказать детали.

Он отметил, что учебный процесс будет происходить во всех регионах. Исключения — административно-территориальные единицы, отнесенные к «красной» зоне. Об этом он рассказал во время ежедневного онлайн-брифинга 28 августа.

По словам Степанова, руководитель образовательного учреждения отвечает за то, чтобы в медицинском пункте были необходимые средства и оборудование:

бесконтактные термометры;

дезинфекторы;

антисептики для рук;

средства личной гигиены и индивидуальной защиты.

Антисептики должны быть установлены на входе и выходе из школ, а в помещении дети должны пользоваться мылом и мыть руки перед уроками.

Все работники школ перед началом рабочего дня должны проходить термометрию. Кроме того, они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Занятия в школах

Занятия в школах будут начинаться и заканчиваться в разное время для разных классов и групп. Перерывы также будут в разное время. По словам Степанова, это делается для того, чтобы дети меньше контактировали друг с другом и избегали скоплений.

Когда мы говорим о разном времени, это может быть буквально 15 мин, но это все уменьшает риск инфицирования, — отметил министр здравоохранения.

Также Министерство здравоохранения советует:

обеспечить разметку в коридорах;

обеспечить рациональное использование запасных выходов;

выделить зоны для разных возрастных категорий учащихся.

Степанов объяснил, что обычно в школах несколько входов, поэтому Минздрав рекомендует открыть их все и организовать процесс так, чтобы ученики определенных классов выходили только через выделенный для них выход.

Также в школах должен быть обеспечен централизованный сбор средств индивидуальной защиты. Для этого администрация учебного заведения должна установить контейнеры для сбора масок и перчаток на входах в школу.

Группы продленного дня могут работать в школах, если будет обеспечено соблюдение всех карантинных правил безопасности.

Уроки по некоторым предметам Министерство здравоохранения советует проводить на свежем воздухе. Однако какие именно это предметы — Степанов не сказал. Он отметил, что администрация школ должна сама определять такие уроки.

Кроме того, за каждым классом должен быть закреплен определенный кабинет, чтобы ученики меньше передвигались по школе. После каждого занятия аудиторию надо проветривать не менее 10 минут. Также после каждого урока должна проводиться дезинфекция.

Выявление больных коронавирусом

Если же в классе среди учеников обнаружат больного коронавирусом, все контактные лица, которые во время контакта с ним не использовали средства защиты, должны пойти на самоизоляцию и сдать ПЦР-тест. Контактных лиц будет определять врач-эпидемиолог.

Использование масок учащимися не обязательно для 1−4 классов. Все остальные должны носить маски во время пребывания в школе, но во время занятий в аудитории их позволяют снимать.

На один учебный день ученикам хватит одной маски, ведь она рассчитана на три часа непрерывного ношения, а школьники не будут постоянно сидеть в средствах индивидуальной защиты.

Питание в школах

Столы в школьных столовых должны быть на расстоянии 1,5 м друг от друга. Нельзя организовывать питание по принципу шведского стола. Расстояние между детьми во время еды должно быть не менее 1 м.

Все работники должны носить маски и перчатки. Администрация школы должна составить график питания для разных классов, чтобы избежать скопления.

Школьные автобусы

Водители школьных автобусов должны быть обеспечены масками. Их состояние здоровья тоже должны контролировать, в частности, измерять температуру. В автобусе могут перевозить детей только на сидячих местах.

В салоне автобуса должны проводить дезинфекцию до и после каждой поездки.