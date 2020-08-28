Як навчатимуться діти у школах — детальні правила від МОЗ. Фото: iStock

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Навчання у школах почнеться з 1 вересня попри епідемію коронавірусу та збільшення кількості захворювань. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) запевнює, що підготувало правила для безпечного навчання дітей. І лише за декілька днів до 1 вересня міністр охорони здоров’я Максим Степанов вирішив розповісти деталі.

Він зазначив, що навчальний процес відбуватиметься у всіх регіонах. Виключення — адміністративно-територіальні одиниці, віднесені до «червоних» зон. Про це він розповів під час щоденного онлайн-брифінгу 28 серпня.

За словами Степанова, керівник освітнього закладу відповідає за те, щоб у медичному пункті були необхідні засоби та обладнання:

безконтактні термометри;

дезінфектори;

антисептики для рук;

засоби особистої гігієни та індивідуального захисту.

Антисептики повинні бути встановлені на вході та виході зі шкіл, а у приміщенні діти мають користуватися милом та мити руки перед уроками.

Усі працівники шкіл перед початком робочого дня мають проходити термометрію. Окрім того, вони мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Заняття у школах

Заняття у школах починатимуться і закінчуватимуться у різний час для різних класів і груп. Перерви також будуть у різний час. За словами Степанова, це робиться для того, щоб діти менше контактували одне з одним та уникали скупчень.

Коли ми кажемо про різний час, це може бути буквально 15 хв, але це все зменшує ризик інфікування, — зазначив міністр охорони здоров’я.

Також Міністерство охорони здоров’я радить:

забезпечити розмітку в коридорах;

забезпечити раціональне використання запасних виходів;

виокремити зони для різних вікових категорій учнів.

Степанов пояснив, що зазвичай у школах декілька входів, тому МОЗ рекомендує відкрити їх усі та організувати процес так, щоб учні певних класів виходили тільки через зазначений для них вихід.

Також у школах має бути забезпечений централізований збір засобів індивідуального захисту. Для цього адміністрація навчального закладу має встановити контейнери для збору масок та рукавичок на входах у школу.

Групи продовженного дня можуть працювати у школах, якщо буде забезпечено дотримання усіх карантинних правил безпеки.

Уроки з деяких предметів Міністерство охорони здоров’я радить проводити на свіжому повітрі. Проте які саме це предмети — Степанов не сказав. Він зазначив, що адміністрація шкіл має самостійно визначати такі уроки.

Окрім того, за кожним класом має бути закріплений певний кабінет, аби учні менше пересувалися школою. Після кожного заняття аудиторію треба провітрювати щонайменше 10 хвилин. Також після кожного уроку має проводитися дезінфекція.

Виявлення хворих на коронавірус

Якщо ж у класі серед учнів виявлять хворого на коронавірус, усі контактні особи, які під час контактування з ним не використовували засоби захисту, мають піти на самоізоляцію та сдати ПЛР-тест. Контактних осіб визначатиме лікар-епідеміолог.

Використання масок учнями не обов’язкове для 1−4 класів. Усі інші мають носити маски під час перебування у школі, але під час занять в аудиторії їх дозволяють знімати. На день учням буде достатньо однієї маски, адже вона розрахована на три години безперервного носіння, а школярі не будуть постійно сидіти у засобах індивідуального захисту.

Харчування у школах

Столи у шкільних столових мають бути на відстані 1,5 м один від одного. Не можна організовувати харчування за принципом шведського столу. Відстань між дітьми під час вживання їжі повинна бути не менш ніж 1 м.

Усі працівники мають носити маски та рукавички. Адміністрація школи має скласти графік харчування для різних класів, щоб уникнути скупчення.

Шкільні автобуси

Водії шкільних автобусів мають бути забезпечені масками. Їхній стан здоров’я теж мають контролювати, зокрема, вимірювати температуру. В автобусі можуть перевозити дітей тільки на сидячих місцях.

В салоні автобуса мають проводити дезінфекцію до та після кожної поїздки.