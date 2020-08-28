Ураган "Лора". Фото: The New York Times

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Ураган «Лора» пронісся з нищівною силою американськими штатами Луїзіана та Техас. Це один із найсильніших ураганів в історії країни.

Внаслідок урагану померли щонайменше шестеро людей, майже мільйон будинків зруйновано. Про це повідомляє AP.









Через повалення дерев загинули троє людей — 14-річна дівчина, 51-річний, 60-річний та 64-річний чоловіки. Також через отруєння чадним газом у помешканні загинули двоє чоловіків.





Повідомляється, що швидкість вітру «Лори» досягала приблизно 241 км/год. Більша швидкість була лише у найбільш руйнівного урагану за всю історію США «Катріни». Ураган «Катріна» у 2005 році розігнався до швидкості 280 км/год.





Наразі ураган «Лора» майже повністю завалив тисячі будинків у місті Лейк-Чарлз. На вулицях лежать вирвані з коренем дерева та стовпи. Також вітер повалив статую, якій приблизно 100 років. Стихійне лихо спричинило витік хімічних речовин на заводі, який виготовляє побутові хімічні очищувачі.





Зі штату Луїзіана евакуювали приблизно 580 тис. людей. Людей помістили до готелів, а не до традиційних притулків, через ризик зараження коронавірусом.





Дональд Трамп, президент США, вже повідомив про те, що на вихідних відвідає постраждалі від стихії штати та огляне збитки від катастрофи.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що узбережжя США пошматував ураган «Лора». Він вийшов на сушу в районі міста Камерон штату Луїзіана і зі швидкістю 24 км/год рухався в північному напрямку вглиб материка.

Ураган приніс у прибережні райони дуже сильний вітер. У деяких районах висота хвиль досягала 6 м, шторм приніс проливні дощі і повені. Зі штату Техас евакуювали майже 300 тис. людей.