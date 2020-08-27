Ураган «Лора» шматує південь США, фото — CBS

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Ракурс

Мексиканську затоку узбережжя США шматує ураган «Лора». Він вийшов на сушу в районі міста Камерон штату Луїзіана і зі швидкістю 24 км/год рухається в північному напрямку вглиб материка.

При цьому швидкість вітру поблизу його центру становила 241 км/год, згодом знизилася до 210 км/год.

Національний центр США зі стеження за ураганами (NHC) розповів, що попередження про ураган діє від південно-східного узбережжя Техасу до центральної частини узбережжя Луїзіани. Ураган приніс в прибережні райони дуже сильний вітер. У деяких районах висота хвиль може досягати 6 м, шторм приніс проливні дощі і повені.

«Лора» отримала четверту із шести категорій потужності. Такий ураган може спричинити широкомасштабні повені, пошкодження дахів та стін будинків, деякі райони можуть стати непридатними для проживання.

Розпорядження про обов’язкову евакуацію отримали понад 750 тис. жителів, але частина людей вирішила залишитися вдома. У прибережних населених пунктах зафіксували повені, вітер повалив дерева та пошкодив будівлі. Без світла залишилися 270 тис. будинків в Луїзіані і 65 тис. будинків в Техасі.

Ураган «Лора» утворився 21 серпня на схід від Малих Антильських островів. Раніше рекорд належав тропічному шторму «Луїс», який сформувався 29 серпня 1995 року. Від «Лори» вже постраждала північна частина Малих Антильських островів і Великі Антильські острови. Жертвами стихії стали щонайменше 23 людини — 20 на Гаїті і троє в Домініканській Республіці.

«Лора» 25 серпня бушував у штаті Луїзіана, але швидко ослаб і обійшовся без серйозних збитків.