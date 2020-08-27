Ураган «Лора» обрушился на юг США, фото — CBS

https://racurs.ua/n143051-uragan-lora-obrushilsya-na-ug-ssha-video.html

Ракурс

Мексиканский залив побережья США терзает ураган «Лора». Он вышел на сушу в районе города Камерон штата Луизиана и со скоростью 24 км/ч движется в северном направлении вглубь материка.

При этом скорость ветра вблизи его эпицентра составляла 241 км/ч, затем снизилась до 210 км/ч.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) рассказал, что предупреждение об урагане действует от юго-восточного побережья Техаса до центральной части побережья Луизианы. Ураган принес в прибрежные районы очень сильный ветер. В некоторых районах высота волн может достигать 6 м, шторм принес проливные дожди и наводнения.

«Лора» получил четвертую из шести категорий мощности. Такой ураган может вызвать широкомасштабные наводнения, повреждения крыш и стен домов, некоторые районы могут стать непригодными для проживания.

Распоряжение об обязательной эвакуации получили более 750 тыс. жителей, но часть людей решила остаться дома. В прибрежных населенных пунктах зафиксировали наводнения, ветер повалил деревья и повредил здания. Без света остались 270 тыс. домов в Луизиане и 65 тыс. домов в Техасе.

Ураган «Лора» заметили 21 августа на восток от Малых Антильских островов. Ранее рекорд принадлежал тропическому шторму «Луис», который сформировался 29 августа 1995 года. Из-за «Лоры» уже пострадала северная часть Малых Антильских островов и Большие Антильские острова. Жертвами стихии стали по меньшей мере 23 человека — 20 на Гаити и трое в Доминиканской Республике.

«Лора» 25 августа бушевал в штате Луизиана, но ураган быстро ослабел и обошлось без серьезных убытков.