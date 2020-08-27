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Ракурс
«Плоскую» радугу зафиксировали в британском графстве Девон, фото: torbayinpictures / Jam Press

«Плоская» радуга — редкое погодное явление зафиксировали в Британии (ФОТО)

27 авг 2020, 16:41
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Уникальное погодное явление — «плоскую» радугу — зафиксировали у побережья британского графства Девон во время шторма «Фрэнсис».

Во время этого шторма скорость ветра достигала 128 км/ч, сообщает издание The Sun.

Считается, что причиной появления такой радуги стало прохождение солнечных лучей через поднятые с поверхности моря сильным ветром брызги. Очевидцы описывали это явление как «радужный туман». Фото уникального явления было сделано с пляжа города Пейнтон.

Из-за погодных условий, которые сейчас сложились в Великобритании, остроглазые жители страны, вероятно, заметят больше плоских радуг в ближайшие дни, отмечает издание.

Так, в некоторых районах Англии и Уэльса на этой неделе зафиксировали самую высокую в истории августовскую скорость ветра.

«Плоскую» радугу зафиксировали в британском графстве Девон, фото: torbayinpictures / Jam Press

«Плоскую» радугу зафиксировали в британском графстве Девон, фото: torbayinpictures / Jam Press


«Плоскую» радугу зафиксировали в британском графстве Девон, фото: torbayinpictures / Jam Press

Напомним, в 2017 году в Великобритании зафиксировали уникальную «розовую» радугу.


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