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Ракурс
«Пласку» веселку зафіксували в британському графстві Девон, фото: torbayinpictures / Jam Press

«Пласка» веселка — рідкісне погодне явище зафіксували в Британії (ФОТО)

27 сер 2020, 16:41
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Унікальне погодне явище — «пласку» веселку — зафіксували біля узбережжя британського графства Девон під час шторму «Френсіс».

Під час цього шторму швидкість вітру досягала 128 км/год, повідомляє видання The Sun.

Вважається, що причиною появи такої веселки стало проходження сонячних променів через підняті з поверхні моря сильним вітром бризки. Очевидці описували це явище як «райдужний туман». Фото унікального явища було зроблене з пляжу міста Пейнтон.

Через погодні умови, які зараз склалися у Великій Британії, гостроокі жителі країни, ймовірно, помітять більше пласких веселок у найближчі дні, зазначає видання. Так, у деяких районах Англії та Уельсу цього тижня зафіксували найвищу в історії серпневу швидкість вітру.

«Пласку» веселку зафіксували в британському графстві Девон, фото: torbayinpictures / Jam Press

«Пласку» веселку зафіксували в британському графстві Девон, фото: torbayinpictures / Jam Press


«Пласку» веселку зафіксували в британському графстві Девон, фото: torbayinpictures / Jam Press

Нагадаємо, у 2017 році у Великій Британії зафіксували унікальну «рожеву» веселку.


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