Нападение на автобус под Харьковом попало на видео. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n143065-napadenie-na-avtobus-pod-harkovom-popalo-na-video.html

Ракурс

Нападение на автобус под Харьковом зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля. Автомобилю пришлось остановиться, когда несколько десятков человек начали вытаскивать из автобуса пассажиров и жестоко их избивать.

На кадрах видно, как уже лежащих на земле людей толпа избивает ногами и каким-то орудием, похожим на дубинку.

Нападающие выбивали стекла в автобусе и даже пытались его поджечь.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Как ранее писал «Ракурс», полицейские задержали в Харьковской области 14 лиц, которых подозревают в нападении на автобус с людьми.