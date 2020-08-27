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Нападение на автобус под Харьковом попало на видео. Фото: РБК-Украина
Нападение на автобус под Харьковом попало на видеоhttps://racurs.ua/n143065-napadenie-na-avtobus-pod-harkovom-popalo-na-video.htmlРакурс
Нападение на автобус под Харьковом зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля. Автомобилю пришлось остановиться, когда несколько десятков человек начали вытаскивать из автобуса пассажиров и жестоко их избивать.
На кадрах видно, как уже лежащих на земле людей толпа избивает ногами и каким-то орудием, похожим на дубинку.
Нападающие выбивали стекла в автобусе и даже пытались его поджечь.
На видео присутствует ненормативная лексика.
Как ранее писал «Ракурс», полицейские задержали в Харьковской области 14 лиц, которых подозревают в нападении на автобус с людьми.
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