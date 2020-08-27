Обстрелян автобус с людьми на трассе Киев – Харьков, есть раненые. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n143061-obstrelyan-avtobus-s-ludmi-na-trasse-kiev-harkov-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Обстрелян автобус с людьми на Харьковщине. Инцидент произошел на автотрассе Киев — Харьков недалеко от города Люботин. По словам представителя Нацполиции Харьковской области Елены Баранник, есть раненые. Количество пострадавших устанавливает полиция.

В Нацполиции заявили, что неизвестные на автомобиле заблокировали движение автобуса, в котором находились представители общественной организации «Патриоты — За жизнь», и заставили его остановиться.

После этого из машины вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись с места преступления.

Правоохранители начали операцию «Сирена» для перехвата преступников.

Нардеп Илья Кива из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Telegram сообщил, что в автобусе находились члены общественного движения «Патриоты — За жизнь» и их обстреляли из автоматического оружия представители полка «Азов» и «Национального корпуса».

По словам нардепа, есть погибшие и раненые, а несколько человек похищены преступниками.

В полиции информацию о погибших и похищенных людях не подтверждают.

Как ранее писал «Ракурс», на дороге Киев — Харьков недалеко от города Пирятин Полтавской области обнаружен автомобиль Mercedes S class с простреленными окнами, внутри которого находился труп мужчины.