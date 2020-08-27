Львицы жестоко растерзали своего спасителя. Фото: Lowvelder

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Ракурс

Львицы беспощадно растерзали известного южноафриканского защитника животных Уэста Метьюсона, который ранее спас хищников от охотников. Метьюсон является создателем популярной сафари-хижины в пригороде Йоханнесбурга.

Защитник природы погиб во время обычной прогулки со львицами. Одна из львиц неожиданно проявила агрессию по отношению к своей соплеменнице, а затем набросилась на Метьюсона, сообщает BBC.

Жена пыталась отвлечь хищников от Метьюсона, но львицы быстро закончили свое кровавое дело.

Львицы жили в сафари-хижине с самого детства, после того, как Метьюсон спас их от охотников. По мнению жены Метьюсона, ее муж погиб в результате «очень грубой игры» хищников.

Следует отметить, что эти львицы не впервые проявили агрессию к человеку. В 2017 году они напали на мужчину, жившего по соседству, когда он собирал хворост. Спустя семь дней мужчина умер от полученных ранений.

Тогда Метьюсон в интервью заявил, что не верит в нападение львиц на человека. Если бы это было правдой, то мужчина бы погиб через пять секунд. Защитник природы предположил, что львицы просто хотели поиграть с мужчиной.

Как ранее писал «Ракурс», тигрица по кличке Ирина загрызла сотрудницу зоопарка в Цюрихе прямо на глазах у коллег и шокированных посетителей. Хищник напал на 55-летнюю женщину, которая по неустановленной причине оказалась внутри вольера с животным.