Левиці жорстоко пошматували свого рятівника. Фото: Lowvelder

https://racurs.ua/ua/n143060-levyci-jorstoko-poshmatuvaly-svogo-ryativnyka-v-par-video.html

Ракурс

Левиці нещадно пошматували відомого південноафриканського захисника тварин Веста Метьюсона, який раніше врятував хижаків від мисливців. Метьюсон є власником популярної сафарі-хатини у передмісті Йоганнесбурга.

Захисник природи загинув під час звичайної прогулянки з левицями. Одна з левиць несподівано проявила агресію по відношенню до своєї одноплемінниці, а потім накинулася на Метьюсона, повідомляє BBC.

Дружина намагалася відволікти хижаків від Метьюсона, але левиці швидко закінчили свою криваву справу.

Левиці жили у сафарі-хатині з самого дитинства, після того, як Метьюсон врятував їх від мисливців. На думку дружини Метьюсона, її чоловік загинув у результаті «дуже грубої гри» хижаків.

Слід зазначити, що ці левиці не вперше проявили агресію до людини. У 2017 році вони напали на чоловіка, який жив по сусідству, коли він збирав хмиз. Через сім днів чоловік помер від отриманих поранень.

Тоді Метьюсон в інтерв’ю заявив, що не вірить у напад левиць на людину. Якби це було правдою, то чоловік би загинув через п’ять секунд. Захисник природи припустив, що левиці просто хотіли пограти з чоловіком.

Як раніше писав «Ракурс», тигриця на прізвисько Ірина загризла співробітницю зоопарку в Цюріху прямо на очах у колег і шокованих відвідувачів. Хижак напав на 55-річну жінку, яка з невстановленої причини виявилася всередині вольєру з твариною.