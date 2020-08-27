Збірна Франції втратила дуже дорогого футболіста через коронавірус

Поль Погба. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n143059-zbirna-franciyi-vtratyla-duje-dorogogo-futbolista-cherez-koronavirus.html

Ракурс

Коронавірус продовжує підкошувати футболістів. Збірна команда Франції перед матчами Ліги Націй втратила одного з найдорожчих футболістів. Поль Погба, який грає за англійський клуб «Манчестер Юнайдет», заразився коронавірусом.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам повідомив, що Погба здав тест, який виявився позитивним. Футболіст був включений до складу збірної Франції, але тепер йому доведеться два тижні провести на самоізоляції, пише ВВС.

Крім того, коронавірус був виявлений ще у одного гравця збірної Франції Тангі Ндомбеле. Він також відправився на самоізоляцію.

Слід нагадати, що збірна Франція 5 вересня гратиме проти збірної Швеції, а 8 вересня зустрінеться зі збірною Хорватії.

Як відомо, Погба входить до топ-10 найдорожчих футболістів світу. У 2016 році «Манчестер Юнайтед» заплатив за нього 105 млн євро.

Як раніше писав «Ракурс», спалах коронавірусу зафіксований у британському футбольному клубі «Челсі». Інфікувалися відразу четверо гравців команди.