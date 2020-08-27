РНБО очікує трикратного зростання випадків коронавірусу до місцевих виборів

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Місцеві вибори, які в Україні заплановані на 25 жовтня, можуть стати найбільш складними за останній час, оскільки відбуватимуться в умовах зростаючої епідемічної загрози.

Кількість виявлених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 до того часу може сягнути 360 тис. Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив про це під час наради щодо забезпечення безпеки виборчого процесу, повідомляє прес-служба РНБО.

За словами Данілова, про це свідчать результати проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу «СОТА» моніторингу. Він зазначив, що це песимістичний сценарій, який настане, якщо громадяни не дотримуватимуться карантину.

Данілов також наголосив на необхідності дотримання на виборчих дільницях рекомендацій щодо соціальної дистанції, забезпечення дезінфікуючими засобами та маскового режиму.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 серпня, в Україні виявили ще майже 2 тис. випадків COVID-19. Загалом в Україні за весь час епідемії виявлено вже понад 112 тис. випадків коронавірусу.