СНБО ожидает трехкратного роста случаев коронавируса к местным выборам

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Местные выборы, которые в Украине запланированы на 25 октября, могут стать наиболее сложными за последнее время, поскольку будут проходить в условиях растущей эпидемической угрозы.

Количество выявленных случаев коронавирусной болезни COVID-19 к тому времени может достичь 360 тыс. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил об этом во время совещания по обеспечению безопасности избирательного процесса, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, об этом свидетельствуют результаты проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса «СОТА» мониторинга. Он отметил, что это пессимистический сценарий, который наступит, если граждане не будут придерживаться карантина.

Данилов также подчеркнул необходимость соблюдения на избирательных участках рекомендаций по социальной дистанции, обеспечение дезинфицирующими средствами и масочного режима.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 августа, в Украине обнаружили еще почти 2 тыс. случаев COVID-19. Всего в Украине за все время эпидемии зафиксировали уже более 112 тыс. случаев коронавируса.