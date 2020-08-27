Центр Киева обесточен из-за аварии. Фото: Киев24

https://racurs.ua/n143057-centr-kieva-obestochen-iz-za-avarii.html

Ракурс

Без электричества остался центр Киева из-за аварии в электросети. Обесточенными оказались Большой и Малые фонтаны на Майдане Независимости, часть торгового центра «Глобус», а также прилегающие жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram-канале.

Коммунальные службы занимаются ликвидацией аварии.

В сообщении указано, что электроснабжение центра столицы будет возобновлено сегодня, 27 августа, около 20.00.

Фонтаны снова заработают после восстановления электроснабжения.

О причинах аварии не сообщается.

Как ранее писал «Ракурс», в начале августа на проспекте Победы в Киеве возник «гейзер». Это было связано с аварией на инженерных сетях.