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Ракурс
Центр Киева обесточен из-за аварии. Фото: Киев24

Центр Киева обесточен из-за аварии

27 авг 2020, 18:32
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Без электричества остался центр Киева из-за аварии в электросети. Обесточенными оказались Большой и Малые фонтаны на Майдане Независимости, часть торгового центра «Глобус», а также прилегающие жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram-канале.

Коммунальные службы занимаются ликвидацией аварии.

В сообщении указано, что электроснабжение центра столицы будет возобновлено сегодня, 27 августа, около 20.00.

Фонтаны снова заработают после восстановления электроснабжения.


О причинах аварии не сообщается.

Как ранее писал «Ракурс», в начале августа на проспекте Победы в Киеве возник «гейзер». Это было связано с аварией на инженерных сетях.

Источник: Ракурс


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