Центр Києва знеструмлений через аварію. Фото: Кіев24

https://racurs.ua/ua/n143057-centr-kyieva-znestrumlenyy-cherez-avariu.html

Ракурс

Без струму залишився центр Києва через аварію на електромережі. Знеструмленими виявилися Великий та Малі фонтани на Майдані Незалежності, частина торгового центру «Глобус», а також прилеглі житлові будинки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації у Telegram-каналі.

Комунальні служби займаються ліквідацією аварії.

У повідомленні зазначено, що електропостачання центру столиці буде відновлено сьогодні, 27 серпня, близько 20.00.

Фонтани знову запрацюють після відновлення електропостачання.

Про причини аварії не повідомляється.

Як раніше писав «Ракурс», на початку серпня на проспекті Перемоги в Києві виник «гейзер». Це було пов’язано з аварією на інженерних мережах.