СБУ заблокувала масштабну фінансову піраміду, фото: PxHere

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Ракурс

Фінансову піраміду, організаторів якої підозрюють у присвоєнні 250 млн дол. вкладників, заблокувало СБУ.

Вкладниками цієї піраміди були понад 600 тис. осіб. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Назву піраміди СБУ не повідомляє. Проте на опублікованих спецслужбою фотознімках фігурує один з магазинів ювелірних виробів і сертифікати фінансової піраміди B2B Jewelry.

Ця піраміда діє шляхом продажі «забезпечених» золотом чи сріблом сертифікатів із обіцяною високою дохідністю.

За інформацією слідства, привласнення та легалізацію коштів організатори піраміди здійснювали через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, а також інвестування в підконтрольний бізнес.

Серед придбаного ними:

один із островів Дніпровського каскаду з наявними на ньому об'єктами нерухомості;

18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний;

коштовності.

За інформацією СБУ, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб та задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Майнові активи зловмисників, зокрема й оформлені на підконтрольні юридичні особи, заарештував суд. Сьогодні, 27 серпня, у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі відбулися 48 обшуків.

Зазначається, що за результатами слідчих дій будуть ухвалені рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у 2017 році СБУ викрила велику фінансову піраміду в Дніпропетровській області.