Слуги хочуть дозволити Венедіктовій перевіряти справи НАБУ і САП. Фото: pravda.com.ua

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Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні ведеться дуже мляво, немає гучних «посадок», яких так чекали прості українці після обрання нового президента. Нардепи з президентської фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 3009а, який фактично позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Цей законопроект дозволяє генеральному прокурору вимагати для перевірок будь-які справи НАБУ і САП. Іншими словами, генпрокурор отримує контроль над роботою цих антикорупційних органів, повідомляє Центр протидії корупції.

Наразі законопроект спрямований для розгляду в комітеті.

Як відомо, САП є самостійним і незалежним підрозділом Генпрокуратури, прокурори якої здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних справах НАБУ. Генпрокурору за законом заборонено втручатися у діяльність САП.

Крім того, з підслідності НАБУ пропонують прибрати низку справ щодо незаконного збагачення, збільшивши його поріг у 10 разів.

У ЦПК вважають, що прийняття цього законопроекту може мати катастрофічні наслідки для справ топ-корупціонерів. По-перше, нововведення дозволить тиснути на прокурорів САП. По-друге, це дає можливість розголошувати матеріали, про які фігурантам не можна знати на певному етапі проведення слідства.

Також наголошується, що ініціатива нардепів порушує Меморандум з Міжнародним валютним фондом, згідно з яким керівництво держави взяло на себе зобов’язання щодо забезпечення незалежності САП.

Як раніше писав «Ракурс», Назар Холодницький, екс-голова САП, поставив під сумнів дотримання таємниці слідства в ході передачі справ на ознайомлення чолі Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій. На його думку, кримінальні провадження «вивчаються не тільки генпрокурором».