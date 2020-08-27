Андрій Назаренко, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n143054-novogo-golovu-kirovogradskoyi-oda-predstavyv-zelenskyy.html

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Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту на Кіровоградщину представив нового очільника Кіровоградської облдержадміністрації.

Ним став Андрій Назаренко. Про це повідомляє видання «Прожектор».

Призначення Назаренка на посаду очільника Кіровоградської ОДА Кабінет міністрів погодив 26 серпня.

Представляючи нового голову облдержадміністрації, Зеленський також згадав і його попередника Андрія Балоня, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі майже 2 млн гривень

Історія з його попередником закінчилася, м’яко кажучи, не дуже добре, але дуже справедливо. Точніше, не закінчилася, адже зараз працюють правоохоронні органи, — зазначив Зеленський.



Назаренко раніше працював директором регіонального центру з інвестицій і розвитку.

Нагадаємо, попереднього голову Кіровоградської ОДА Балоня затримали 25 червня цього року. Того ж дня Кабмін погодив його відставку з посади голови ОДА.