Михайло Саакашвілі. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n143053-saakashvili-chekaut-u-gruziyi-z-naruchnykamy-zayavyla-gruzynskyy-ministr.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі відразу після повернення до Грузії буде затриманий і відправлений до в’язниці. Таку заяву зробила міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані у відповідь на відеозвернення Саакашвілі, у якому колишній президент Грузії заявив про бажання повернутися на батьківщину.

Наразі Саакашвілі в Грузії оголошено в розшук, а винесені проти нього вироки вже набрали чинності. Тому політику на батьківщині загрожує в’язниця, повідомляє «Грузія Online».

Ми, звичайно, вітаємо, якщо він знайде сили і прибуде до Грузії. Його, без сумніву, на кордоні чекає процедура затримання та, звичайно ж, грузинська в’язниця. Він знаходиться у розшуку, і вироки, винесені проти нього декількома інстанціями, набрали чинності, — заявила Цулукіані.

Грузинський міністр юстиції додала, що з вироками Саакашвілі зможе ознайомитися, коли буде перебувати у грузинській в’язниці.

Як відомо, Саакашвілі у Грузії звинувачують у перевищенні службових повноважень, зокрема у рейдерському захопленні телекомпанії «Імеді». Крім того, колишнього президента Грузії звинувачують у побитті депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями у зв’язку з резонансною справою про вбивство Сандро Гиргвліані у 2006 році.

Крім того, Саакашвілі звинувачують у розтраті близько 9 млн ларі бюджетних коштів на особисті потреби, у тому числі й на косметичні процедури.

Як раніше писав «Ракурс», Саакашвілі опублікував у Facebook відеозвернення, у якому заявив, що має намір повернутися до Грузії. Треба думати, що він вирішив взяти участь у парламентських виборах у Грузії.