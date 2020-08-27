«Обмін тілами» провели в Швеції. Фото: кадр з фільму

https://racurs.ua/ua/n143052-obmin-tilamy-provely-v-shveciyi-rezultaty-eksperymentu-zdyvuvaly-video.html

Ракурс

Науковий експеримент провели в Швеції. Там вчені зімітували обмін тілами. В експерименті брали участь 66 осіб, це були близькі друзі, яких розбили на 33 пари.

Учасники лягали на кушетки, над їхніми головами встановлювали камери: вид, який вони знімали, був схожий на те, що бачить перед собою лежить людина. Зображення транслювали на окуляри віртуальної реальності. Відтак учасники бачили або своє тіло, або тіло лежачого поруч друга, як своє. Результати дослідження опубліковані в журналі iScience.

Поруч перебували двоє експериментаторів і в певні моменти одночасно або з затримкою в три секунди торкалися до однієї і тієї ж ділянки тіла обох друзів. Таким чином учасники бачили, як до тіла, яке перебуває в тому місці, де має бути їхнє власне тіло, торкаються — і відчували аналогічний дотик. Потім експериментатори приставляли до тіла, яке добровольці бачили в окулярах, ніж. Так дослідники перевіряли, чи працює ілюзія — якщо учасники сприймали видиме тіло, як своє, поява ножа лякала їх і провідність шкіри зростала.

Перед експериментом учасники оцінювали себе і своїх друзів за 120 характеристиками. Після імітації обміну вони знову зробили оцінку — і з’ясувалося, що в оцінці себе вони більше використовували ті характеристики, якими наділяли до «обміну» свого друга.

Результати роботи можуть виявитися дуже корисними для терапії розладів деперсоналізації — стану, коли людина відчуває неузгодженість між своїм психічним станом і власним тілом, а також для таких розладів, як депресія.